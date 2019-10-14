5,8'in ardından İstanbul'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi alınan bilgilere göre; İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14 Ekim 2019 Pazartesi 12:20
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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