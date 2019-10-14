5,8'in ardından İstanbul'da korkutan deprem Kandilli Rasathanesi alınan bilgilere göre; İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika bilgisine göre İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.41 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar Geliyor...

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