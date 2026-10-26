589 film başvurdu! Trabzon Altın Taka Film Festivali için tarih belli oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Trabzon Valiliğinin katkılarıyla düzenlenecek festivale 589 film başvurdu. Festival kapsamında toplam 800 bin lira ödül dağıtılacak.

Yapım tasarımcısı, sanat yönetmeni ve ressam Cihan Gündüz tarafından hazırlanan festival afişi, Trabzon'un doğal ve tarihi zenginliklerini sinemanın evrensel diliyle buluşturuyor.

Afişte film şeridinin içinden yükselen Karadeniz dağları ve Sümela Manastırı, balıkçı teknesi ve martılarla bir araya getirilerek kentin denizle ilişkisi ve özgün kimliği yansıtılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in onursal başkanlığında gerçekleştirilecek festivale 67 belgesel ve 522 kısa film başvuruda bulundu.

Ön jüri tarafından değerlendirilen filmler arasından seçilecek finalistlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI'NDA 200 BİN LİRA ÖDÜL

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Film seçilen yapım, 200 bin lira para ödülünün yanı sıra Altın Taka Heykeli'ni kazanacak. Jüri Özel Ödülü için 80 bin lira, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu kategorilerinde ise ayrı ayrı 40 bin lira ödül verilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kurmaca Film, En İyi Belgesel Film, En İyi Deneysel Film ve En İyi Canlandırma Film kategorilerinin her birinde 75 bin lira para ödülü ve Altın Taka Heykeli takdim edilecek.

En İyi Yapay Zeka Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde ise ayrı ayrı 40 bin lira ödül verilecek.

Festival kapsamında genç sinemacıları ve geleceğin senaristlerini desteklemek amacıyla Kısa Metraj Öğrenci Senaryo Yarışması da düzenlenecek. Yarışmada En İyi Öğrenci Senaryosu seçilen eserin sahibine 20 bin lira ödül verilecek.

Yürütme Kurulu Başkanlığını Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim'in üstlendiği festivalin yürütme kurulunda Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Şükrü Üçüncü, Çağrı Şimşek, Bora Davutluoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Recep Çolak görev yapıyor.

Festivalde Türk ve dünya sinemasından seçkilerin yanı sıra özel gösterimler, belgesel film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler de sinemaseverlerle buluşacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin diğer ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.