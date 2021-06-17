5816 can yakmaya devam ediyor

Zekeriya Say İstanbul

Dünyada bir benzeri bulunmayan 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma” kanunu mağdur üretmeye devam ediyor. Turan Abbasioğlu adı sosyal medya kullanıcısı, Mustafa Kemal hakkında hiçbir hakarete yer vermeksizin gerçekleştirdiği “Atatürk çağdaş, laik, demokratik ve cinsel özgürlük ile bizleri muasır medeniyetler seviyesine çıkaran yegâne kahramandır” şeklindeki paylaşımı yüzünden önce gece yarısı evi basılarak gözaltına alındı, ardından keyfi bir kararla hapse mahkûm edildi. Abbasioğlu, “Burada her ne kadar Atatürk’ü övücü kelimeler kullanmış olsan da senin niyetin Atatürk’ü övmek değildir, hakaret etmektir” şeklinde niyet okuyan Van 2 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği skandal nitelikteki karara itiraz eden Abbasioğlu, davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında büyük bir hukuksuzluğa imza atıldı. Mahkeme, Turan Abbasioğlu’nun hapis cezasını onayarak Moğultay zihniyetinin yargıdaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayyım durumdan vazife çıkardı

Atatürk’e yönelik hakarette bulunmadığı mahkemece tespit edildiği halde tamamen keyfi bir kararla hapis cezasına çarptırılan Turan Abbasioğlu’na yönelik 5816 zulmü bununla sınırlı kalmadı. Abbasioğlu, çalıştığı Van’ın İpekyolu Belediyesi’nden Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle kovuldu. İpekyolu Belediyesi kayyımı Sinan Aslan, iş kanununda açık olmasına rağmen durumdan vazife çıkarak işle alakalı olmayan bir suçtan dolayı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde görevli Abbasioğlu’nu işten attı. İşe iade süreci hukuki olarak devam etse de işini hiç aksatmayan 4 çocuk babası Turan Abbasioğlu’nun bir tweet nedeniyle kayyım tarafından görevden alınması “işgüzarlık” olarak yorumlandı.