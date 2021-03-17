58 sivil hayatını kaybetmişti! O ülkede 3 günlük yas ilan edildi
Pazardan dönen sivillerin hedef alındığı ve 58 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırı sonrası Nijer'de 3 günlük yas ilan edildi.
Nijer Hükümetten yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesinde pazardan dönen sivillerin hedef alındığı ve 58 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası bugünden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, saldırının terörle kararlı mücadelenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.
Motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Mali sınırındaki Tillaberi bölgesi Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış ve olayda 58 sivil yaşamını yitirmişti.
Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.
Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçilmişti.