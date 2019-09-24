5.8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti
Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.24 Eylül 2019 Salı 23:37
Pakistan sınırları içerisinde kalan Azad Keşmir bölgesinde bulunan Mirpur kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel basına konuşan Bölge Komisyon Üyesi Raja Qaiser, deprem sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sarsıntının, İslamabad, Rawalpindi, Sialkot, Murree, Jhelum, Charsadda, Swat, Abbottabad, Bajaur, Nowshera, Mansehra, Battagram, Torghar ve Kohistan'da hissedildiği bildirildi.
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