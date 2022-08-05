  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi harekete etti
Ekonomi

58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi harekete etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 08:30:00 -
58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi harekete etti

Milli Savunma Bakanlığı, mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı gemilerin Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Bu arada Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl almaya gitmek üzere İstanbul'un kuzeyindeki demir yerinde bulunan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimine başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Saraçoğlu ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı kürü tarifi! Kandaki iltihabı yok eden meyve
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı kürü tarifi! Kandaki iltihabı yok eden meyve

Güzel kokusu olan, yapraklarını hiç dökmeyen bu ağacın, siyah renkli üzüme benzer yemişleri, aşçılıkta ve geleneksel tıpta kullanılır. Ardıç..
Yediiklim Yayınevi’nin fotoğrafıyla Bakan Soylu'yu hedef almışlardı! Muhalif medyanın algı oyunu elinde patladı
Gündem

Yediiklim Yayınevi’nin fotoğrafıyla Bakan Soylu'yu hedef almışlardı! Muhalif medyanın algı oyunu elinde patladı

Muhalif medya, KPSS soru kriziyle adı anılan Yediiklim Yayınevi'nin tanıtımında, fotoğrafı izinsiz olarak kullanılan İçişleri Bakanı Süleyma..
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan dünya gündemini altüst edecek petrol kararı
Ekonomi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan dünya gündemini altüst edecek petrol kararı

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, petrol fiyatlarını 9,80 dolara çıkarma kararı aldı. Bu gelişmenin piyasaları etkilemes..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23