577 yılında idam edilen imparatorun kayıp mezarı bulundu

Kuzey Zhou hanedanının kurucusu olarak bilinen İmparator Xiaomin, (Yuwen Jue olarak da bilinir) hakkında sınırlı bilgiler mevcut. Tarihçiler bu zamana kadar, Xiaomin’in sadece birkaç ay hüküm sürüp, tahtan indirilerek idam edildiği kaydına sahipti. İmparatorun mezarı, bu güne kadar bulunamamıştı.

Arkeologlar, mezarın üzerinde yer alan yazıttan yola çıkarak bir rapor hazırladı ve buna göre, mezar Xiaomin’e ait. Bu güne kadar bulunamamasının sebebi ise Xiaomin, imparator olarak değil, imparatorluk döneminden önceki rütbesi olan “Lueyang Beyi” olarak gömülmesi.

Xinhua ajansına göre, yeni keşfedilen mezar, yaklaşık 56 metre uzunluğunda ve yaklaşık 10 metre derinliğinde tek bir odadan oluşuyor. Xiaomin’in erkek kardeşine ait bir mezar daha önce yakınlarda bulunmuştu. Diğer bir erkek kardeşi olan Yuwen Yong’un (Kuzey Zhou İmparatoru Wu) mezarı ise, yaklaşık 8 km doğuda yer alıyor.

Güç mücadelesinin perde arkası

Keşfedilen bu kanıt, aslında birçok tarihi kaydı doğruluyor çünkü o zamanlar Çin’de, iç savaşlar ve siyasi kaosun hâkim olduğu bir ortam vardı. Bu yüzden Çin, birkaç krallığa bölünmüştü; tarihçiler bu dönemi 420 ile 589 yılları arasında Kuzey ve Güney hanedanları dönemi olarak adlandırıyor.

Xiaomin imparatorluk tahtına, kuzeni Yuwen Hu tarafından getirildi. Xiaomin, Batı Wei hanedanının güçlü bir generali olan ve 556’da ölen Yuwen Tai’nin oğluydu ve Hu’nun desteğiyle 557 yılında tahta çıktı. Ancak Xiaomin, Hu’nun otoritesine karşı isyan etti, bu yüzden Hu onu birkaç ay sonra tahttan indirip idam ettirdi.

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Tarih kayıtlarına göre, Xiaomin, ölümünden yaklaşık 37 yıl sonra, Kuzey Zhao hanedanının ilk imparatoru ilan edildi. Bu da bir bakıma, yalnızca tarihi yazılarda anlatılan Kuzey Zhou hanedanlığının kuruluşu sırasında yaşanan siyasi mücadelenin ilk fiziksel kanıtı. Rapor, 28 Eylül’de bilim-haber sitesi olan Live Science’de yayınlandı.