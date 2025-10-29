  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!

Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Baltık semalarında sürpriz karşılaşma! Polonya uçakları harekete geçti!

“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Aktüel 57 yıl sonra ilkokul öğretmenleriyle buluştular
Aktüel

57 yıl sonra ilkokul öğretmenleriyle buluştular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
57 yıl sonra ilkokul öğretmenleriyle buluştular

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 4 Eylül İlkokulu'nun 1967-1968 yılı mezunları, tam 57 yıl sonra ilkokul öğretmenleri Melek Tombak ile bir araya geldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yıllara meydan okuyan bir vefa örneği sergilendi. 4 Eylül İlkokulu'nun 1967-1968 yılı mezunları, yaklaşık altı on yıl sonra ilkokul öğretmenleri Melek Tombak ile yeniden bir araya geldi.

Buluşma, Soma’da ikamet eden emekli öğretmen Melek Tombak'ın, eski öğrencilerinin daveti üzerine oğluyla birlikte Sarıgöl'e gelmesiyle gerçekleşti. Sarıgöl Belediyesi önündeki parkta düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine çay ve pasta ikram ederek hasret giderdi.

 

ÖĞRENCİLERDEN VEFA ÖRNEĞİ

 

Buluşmayı organize eden Eczacı Ayşe Özhan, yaşanan duygusal anları şu sözlerle aktardı:

"Soma’da yaşayan ilkokul öğretmenimizi ilçemize davet ettik. Tüm sınıf arkadaşlarımıza ulaştık ve 57 yıl sonra öğretmenimizle yeniden bir araya geldik. Hepimiz çok duygulandık, ellerini öptük, eski günleri yad ettik."

Melek Tombak'ın 68 yaşındaki öğrencisi Ömer Sarıhan ise, buluşmanın Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Bizler için çok anlamlı bir günde, Cumhuriyet Bayramı’nda öğretmenimizle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Kendisini çok seviyoruz, ellerinden hürmetle öpüyorum. Allah uzun ömürler versin."

Uzun yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmada öğrenciler, geçmişi yad ederek hem nostalji yaşadı hem de öğretmenlerine olan sevgi ve saygılarını bir kez daha gösterdi.

 

5 bin öğrenciye burs desteği! Son başvuru 30 Ekim
5 bin öğrenciye burs desteği! Son başvuru 30 Ekim

Ekonomi

5 bin öğrenciye burs desteği! Son başvuru 30 Ekim

Minik yüreklerden büyük destek! Çorumlu öğrenciler Gazze için tek yürek oldu
Minik yüreklerden büyük destek! Çorumlu öğrenciler Gazze için tek yürek oldu

Yerel

Minik yüreklerden büyük destek! Çorumlu öğrenciler Gazze için tek yürek oldu

Eskişehir’de imam hatip öğrencilerine camide uygulamalı eğitim! Mihrapta Gençler Var projesi hayata geçti
Eskişehir’de imam hatip öğrencilerine camide uygulamalı eğitim! Mihrapta Gençler Var projesi hayata geçti

Yerel

Eskişehir’de imam hatip öğrencilerine camide uygulamalı eğitim! Mihrapta Gençler Var projesi hayata geçti

İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var
İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var

Yaşam

İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23