57 yıl sonra ilkokul öğretmenleriyle buluştular

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yıllara meydan okuyan bir vefa örneği sergilendi. 4 Eylül İlkokulu'nun 1967-1968 yılı mezunları, yaklaşık altı on yıl sonra ilkokul öğretmenleri Melek Tombak ile yeniden bir araya geldi.

Buluşma, Soma’da ikamet eden emekli öğretmen Melek Tombak'ın, eski öğrencilerinin daveti üzerine oğluyla birlikte Sarıgöl'e gelmesiyle gerçekleşti. Sarıgöl Belediyesi önündeki parkta düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine çay ve pasta ikram ederek hasret giderdi.

ÖĞRENCİLERDEN VEFA ÖRNEĞİ

Buluşmayı organize eden Eczacı Ayşe Özhan, yaşanan duygusal anları şu sözlerle aktardı:

"Soma’da yaşayan ilkokul öğretmenimizi ilçemize davet ettik. Tüm sınıf arkadaşlarımıza ulaştık ve 57 yıl sonra öğretmenimizle yeniden bir araya geldik. Hepimiz çok duygulandık, ellerini öptük, eski günleri yad ettik."

Melek Tombak'ın 68 yaşındaki öğrencisi Ömer Sarıhan ise, buluşmanın Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi:

"Bizler için çok anlamlı bir günde, Cumhuriyet Bayramı’nda öğretmenimizle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Kendisini çok seviyoruz, ellerinden hürmetle öpüyorum. Allah uzun ömürler versin."

Uzun yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmada öğrenciler, geçmişi yad ederek hem nostalji yaşadı hem de öğretmenlerine olan sevgi ve saygılarını bir kez daha gösterdi.