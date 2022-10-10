57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 190 ülkede 615 milyon haneye ulaştı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) yoğun ilgi görerek 190 ülkede 615 milyon haneye ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun uluslararası yayın ortağı Fransız Medya Grubu ASO'nun raporuna göre organizasyonun Amerika'dan Avrupa’ya, Afrika ile Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar 8 günde 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye eriştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Dünyaca ünlü takımları ağırladığımız 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pek çok açıdan yeniliklere imza attık. Yönetim kurulumuzun ve teknik ekiplerimizin titizlikle hazırladığı parkurumuz, sportif rekabeti artırmaya odaklanırken, ülke tanıtımına da katkı sağlama hedefleriyle kurgulandı. Tur, özellikle de yarış içi mücadeleye yeni bir soluk getiren tırmanış ve sprint kapılarının konumlanması ile son ana kadar üst düzey rekabetin yaşandığı bir organizasyon haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Tarihe, doğaya saygı" kurgusuyla yarışa farklı rotaları dahil etmelerinin uluslararası bisiklet otoriteleri tarafından beğeniyle karşılandığını belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası tanıtım yönüyle ülkemizin hem tarihi hem de doğal güzelliklerine ev sahipliği yaptık. Yapılan yayınlarla kıtalar arası bir boyut kazanan organizasyonumuzun, yoğun ilgi görerek 190 ülkede 615 milyon haneye ulaşmasının da gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeniden World Tour'a çıkarak en iyi takımların ülkemizde yarışmasını sağlamanın yanı sıra, bisiklet sporunun büyümesine destek olmayı ve marka değerimizi artırmayı hedefliyoruz. Himayelerinde olmaktan şeref ve gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, destek ve katkılarıyla her zaman bizimle olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız."

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl "Tarihe, doğaya saygı" temasıyla 14 ülkeden 25 takımın katılımıyla, Bodrum'dan 10 Nisan'da başlamış, 8 günde 8 etapta bin 303 kilometre kat edilerek 17 Nisan'da İstanbul'da sona ermişti.