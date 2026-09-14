56 yıllık saat ustası Servet Özkörükçü: "Bir tane çırak bulamıyoruz"

Gaziantep'in tarihi çarşısındaki büyük pasajda, yaklaşık 2 metrekarelik dükkanında 56 yıldır saat tamir eden 65 yaşındaki Servet Özkörükçü, mesleğe çırak bulamıyor. Sabah erken saatlerde dükkanının başına geçen usta, teknolojinin gelişmesiyle geleneksel mesleklerin birer birer kaybolduğunu, mesleğini yaşatmak için teknolojiye direnmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğe 1970 yılında amcasının yanında çıraklıkla adım attı. "Çıraklık, kalfalık, ortakçılık, ustalık yaparak da bu seviyelere geldim" diyen Özkörükçü, kendi adına kayıtlı dükkanında kendi namına çalışıyor.

Yetişme tarzının mekanik saatler olduğunu, bununla birlikte pilli saatleri de tamir edebildiğini anlatan usta, bütün zanaatlarda olduğu gibi kendilerinde de çırak sorunu yaşandığını belirterek, "Bir tane çırak bulamıyoruz" dedi. İşi öğrenmek isteyen gençlerin olmadığını ve kendi ailesinden dahi çırak gelmediğini aktaran Özkörükçü, mesleğinin giderek yok olduğunu söyledi.

Çırak bulunamamasının nedenini ise şöyle anlattı: "Herkes çocuğunun eline cep tarafını veriyor, çocuklar oyun oynuyor. Yani geleceğe bir yatırım, geleceğe bir teşvik edemiyoruz. O yüzden yapacak kimse yok."

"Sırf tamir işi olduğu için bu alan bizi kurtarıyor"

Küçük dükkan, yalnızca tamir işi yapıldığı için ustaya yetiyor. "Benim dükkanım yaklaşık 2 metrekare. Sırf tamir işi olduğu için bu alan bizi kurtarıyor. Eğer satış yapmış olsam zaten bu dükkan bana yetmez" diyen Özkörükçü, gelen saatleri aynı gün teslim etmediğini, bazı saatleri bir gün, iki gün, üç gün, gerekirse bir hafta beklettiğini kaydetti.

Kazancına da değinen usta, "Burada saatleri yapıyorum, paramı kazanıyorum ve mutluyum. Bir devlet memurunun aldığı parayı almıyorum. Onu kesinlikle kazanmıyoruz" dedi. Geçmişte ev ve dükkan sahibi olduklarını, bu sayede ayakta kaldıklarını sözlerine ekledi.

"Emeği de ucuz, işçiliği de güzel"

Saatlerini yıllardır Özkörükçü'ye getiren İsmail Karakaya, ustanın işçiliğinden memnun olduğunu belirtti. "Servet beyin müdavimiyiz. Devamlı saatlerimizi buraya getiriyoruz. Yıllardan beri burada ve kendisinden memnunuz. Emeği de ucuz, işçiliği de güzel. Onu tercih ediyoruz" diyen Karakaya, eski ustaların küçücük yerlerde bile çalıştığını, çalışabilecek kadar tezgahlarının olmasının onlara yettiğini söyledi.