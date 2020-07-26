56 yaşında siyah kuşak sahibi oldu

DENİZLİ (AA) - BÜŞRA KURU - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 56 yaşındaki Cesim Der, 50 yaşında başladığı çocukluk hayali karatede siyah kuşak sahibi oldu.

Sarayköy'de yaşamını sürdüren evli, 2 çocuk babası Cesim Der, 50 yaşında başladığı karatede 6 yıl içindeki azmiyle aldığı ödüllerle takdir topluyor.

Çocukluğunda karateyi çok istemesine rağmen yaşadığı yerde imkan olmadığı için bu sporu yapamayan Der, 50 yaşında başladığı karatede terfi sınavlarını başarıyla tamamlayarak 56 yaşında ustalık seviyesinin kıdemini belirten siyah kuşak sahibi oldu.

Der, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, ömrü yetene kadar karateye devam edeceğini söyleyerek, şöyle dedi:

"Ben Karslıyım. Çocukluğumda bizim oralarda şimdi benim antrenörüm olan İhsan Kaya hocamız gibi birileri yoktu. O yüzden yapamadım. Ancak burada hocamız ile tanıştıktan sonra heyecanla karate sporunu yapmaya başladım. Spor, insanın sağlığına çok iyi geliyor. Kahvehanede boş oturup sigara içeceğime spora merak saldım. Hem sosyal bir aktivite hem de insanı bedenen ve ruhen geliştiriyor. Sporumu yapıp evime gittiğimde kendimi iyi hissediyorum. "

Der, karatenin insanın bedenini ve zihnini eğittiğini vurgulayarak, "Karate eğitimi aldığım yerde 8 ve 16 yaş grubu gençlerle antrenman yapıyorum. Ben spor yaptığım zaman onlar beni alkışlıyor. Onların dedesiymişim gibi saygı gösteriyorlar, o yüzden de burada çok mutluyum." diye konuştu.

- "Amacım sağlık için spor yapmak"

6 yılda ulusal ve uluslararası iki turnuvaya katıldığını anlatan Der, " Veteran grubunda ulusal turnuvada 3'üncülük, uluslararası turnuvada ikinciliğim oldu. Şu an 'birinci dan' siyah kemer seviyesine terfi ettim. İnsan göğsüne bir madalya takmayı ister. Genç olsaydım ülkemizin bayrağını dalgalandırmayı tabii ki de isterdim. Ancak yaşım artık 56 oldu. Amacım sağlık için spor yapmak, zamanı değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Der, kendi yaş grubundakilere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Cesim Der'in antrenörlerinden milli sporcu Muhammet Kaya da 90'a yakın sporcuları bulunduğunu belirtti.

Der'in özveriyle, gayretle antrenmanlara geldiğinin altını çizen Kaya, "Hep çalıştı, hiç bırakmadı. Yaşını da bahane etmedi. Salona ilk gelen ve en son çıkmak isteyen sporculardan. Bu anlamda en gayretli sporcularımızdan birisi diyebilirim. Belki de etrafından, 'Bu yaştan sonra karate mi yapılır?' diye tepki de aldı ama 'Ben bu işi yapacağım.' dedi ve şu an siyah kemer seviyesine geldi. Uluslararası ve ulusal müsabakalarda dereceler aldı. Bu Sarayköy için, Cesim abi için, bizim için büyük başarı. İnşallah herkese örnek olur." diye konuştu.

Cesim Der'in eşi Serpil Der ise eşiyle gurur duyduğunu, her zaman yanında olduğunu dile getirdi.