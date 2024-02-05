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Yaşam 56 kişiye mezar oldu! O binanın yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

56 kişiye mezar oldu! O binanın yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 16:42:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Sitesi'nin yıkılma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu Adana'da, yıkılan 13 binadan biri olan Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Sitesi'nin bir bloğunun yıkılma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın saniyeler içerisinde yıkıldığı görülüyor. Yıkılan bloğun yanında ayakta kalan blokta yaşayan vatandaşlar ise hayatını kaybeden 56 kişinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Sitenin diğer bloğunda yaşayan ve hayatını kaybeden komşularının anısını yaşatmak için enkazı koruyan vatandaşlar, enkazın üzerine bile basamıyor. Bazı vatandaşların enkazın üzerine araç park etmesinden rahatsız olan site sakinleri, çevresini demir çitlerle çevirdi. Komşularını unutamadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutacaklarını söyledi. 

"Buraya baktıkça arkadaşlarımızın mezarını görüyoruz"

Zeray Sitesi'nde yaşayan Şuayip Demirel, komşularının acısını 1 yıldır taşıdıklarını belirterek, "6 şubat depremzedesiyiz. Binamızın B bloğu yıkıldı, biz A blokta oturuyoruz, orada sıkıntı yok. Burada 56 tane komşumuz öldü, 8 kişi kurtuldu. Biz burayı düzelttirdik. Buralara hatıralarımızı yaşatabilmek açışından basmaya kıyamazken, vatandaşlar enkazın üzerine araç park etmeye başladılar. Çok zorumuza gittiği için burayı telle çevirdik. Acımız çok büyük, kendi binamızda bir şey yok ama buradaki komşularımızın hepsi gitti. Bizim kadar güzel anlaşabilen bir site daha yoktu. Etrafımızdaki tüm komşular bizi kıskanırdı. Burada güzel bir komşuluğumuz vardı ama 6 Şubat her şeyi tersine çevirdi. Yarın da 6 şubat, Allahtan bir mani olmazsa inşallah mevlidimiz var, hepinizi davet ediyorum. Adana’daki herkes gelebilir. Buraya baktıkça arkadaşlarımızın mezarını görüyoruz. Üstüne bile basmıyoruz. Asla ve asla komşularımızdan hiçbiri üstüne basmıyor. Hepsi şehit, Allah rahmet eylesin" dedi.

"Hepsinin ayrı bir hatırası var, unutamıyoruz"

Komşularını unutamadıklarını söyleyen site sakinlerinden Yılmaz Arıoğlu ise "Allah rahmet eylesin, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Onlarla aile gibiydik. Her gün birlikteydik. Hepsinin ayrı bir hatırası var, unutamıyoruz, üzülüyoruz. 1 yılı doluyor. Onlar için Mevlid-i Şerif okutacağız. Herkes gelecek, burada acımızı paylaşacağız. Üzüntülüyüz" diye konuştu.

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