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Teknoloji 56 internet sitesi için kapatma kararı verildi!
Teknoloji

56 internet sitesi için kapatma kararı verildi!

Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen sitelere göz açtırmıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:04:00 -
56 internet sitesi için kapatma kararı verildi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni yaptırım, tedbir ve suç duyurularının yer aldığı bültenini yayımladı.

Alınan son kararlar doğrultusunda internet ortamında yatırımcılara işlem yapma imkanı sunan 56 internet sitesi için erişim engeli talep edildi.

SPK'dan yapılan açıklamada söz konusu sitelerin erişime kapatılmasına ilişkin gerekçe olarak ise şu ifadelere yer verildi;

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

İşte kapatma kararı alınan siteler;

https://eniyiaracikurum.net

https://referancefx19.com

https://royexmarkets29.com

https://livafx8.com

https://compaqfx.com

https://finanscapitalmarkets32...

https://lp.olivemarkets97.com

https://olivemarkets97.com

https://tr.fx-yurtdisi.biz

https://tr.forexanalizlerim.ne...

https://poundfx43.com

https://fbs-turkey-broker.com

https://www.destekfx81.com

https://62galafx.com

https://lotascapital66.com

https://www.fundfx20.com

https://gafx69.com

https://www.yapifx33.com

https://www.forexekaydol44.com

https://www.priceboxfx20.com

https://www.idolfx40.com

https://fibermarkets37.com

https://balfx52.com

https://truvafx42.com

https://www.liberalfx46.com

https://www.trforex44.com

https://demoforeks67.com

https://www.demohesapac50.com

https://www.forextr85.com

https://www.zesforex39.com

https://www.8balansfx.com

https://phaseforex83.com

https://www.hftrade26.com

https://gannmarkets80.com

https://ekolfx137.com

https://gkmforex67.com

https://klasfx114.com

https://idealfx60.com

https://kalefx88.com

https://yorkmarkets23.com

https://www.forexnedir49.com

https://albabrokers10.com

https://indexfx21.com

https://winexmarkets40.com

https://www.hizlifx148.com

https://www.trendfx102.com

https://mobilfx11.com

https://www.optimumglobalmarke...

https://www.10degerfx.com

https://www.lidyafx27.com

https://asalfx11.com

https://turkce.yabanci-fx.biz

http://www.yatirimasistani3.co...

https://en-iyi.yurtdisi-fx.com

https://moneytrade18.com

https://forexsirketleriarastir...

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