56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

ANTALYA (AA) - Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nde, ödül kategorisine "Cahide Sonku Ödülü" eklendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki yeniliklerinden biri de "Cahide Sonku Ödülü" oldu.

Türk sinemasında ilk yıldız kadın oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da birçok ilke imza atan Sonku'nun anısını yaşatmak amacıyla başlatılan ödül kapsamında, Türkiye film sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkatlerin çekilmesi amaçlanıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin değerlendirmesi sonucu verilecek "Cahide Sonku Ödülü", emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılmış bir kadın sinemacıya 50 bin lira destek sunacak.

"Cahide SonkuÖdülü"nün ilk kazananı, festivalin 1 Kasım'daki kapanış gecesinde belli olacak.

- "En İyi Film"e 250 bin lira

Öte yandan, festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film"e 250 bin lira, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"ne ve "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü"ne de 100 bin lira ödül verilecek.

"Ulusal Belgesel Film Yarışması"nda ise filmler toplamda 60 bin lira değerindeki ödüller için yarışırken, "Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması"nda da 2 filme 30 bin lira ödenecek.