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557 yıllık üstü açık camide cuma namazı

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 557 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

29 Haziran 2018 Cuma 14:56
557 yıllık üstü açık camide cuma namazı

Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda vatandaş, Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde her hafta cuma günü bir araya gelerek namaz kılıyor.

Bu yıl da camiye akın eden vatandaşlar, cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüzyıllardır devam eden geleneğe eşlik etti.

Camide, Gümüşhane'nin Özkürtün ilçesinden geçici olarak görevlendirilen imam Akif Yazıcı, Kadırga Yaylası Açık Camisi'ne yaz aylarında, Müftülük tarafından geçici görevlendirme yapıldığını söyledi.

Kendisine bu yıl ilk defa burada görev yapmanın nasip olduğunu belirten Yazıcı, "Bundan dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu güzel ortamda ve bu güzel yaylada insanlarla beraber cuma namazı kılmak ve kıldırmak, her imam arkadaşımızın dileğidir." ifadesini kullandı.

FATİH SULTAN MEHMET DE CUMA NAMAZI KILMIŞ

Caminin tarihi açıdan önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, Fatih Sultan Mehmet'in, Trabzon'u fethe giderken burada konaklama ihtiyacı duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"O gün de cumaya denk geldiği için burada beraberindeki askerleriyle cuma namazını kıldı. Buranın iyileştirilmesi için etrafının taşlarla çevrilmesi yönünde bir rüya gördüğü söylenir. Buranın etrafının çevrilmesinin ardından o günden bu zamana kadar burada cuma namazı kılınıyor."

Yazıcı, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'dan çok sayıda insanın, yaz mevsimini yaylada geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Camide cuma namazı kılanlardan İsmail Bilgili ise cami tarihinin kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Bizim için cuma namazları, beraberlik açısından çok önemli. Mümkün olduğu kadar da yaz aylarında zamanımızı burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Temmuz ayının ortalarında yayla daha kalabalık oluyor. İnsanların hem yaylanın güzelliklerini görmesini hem de uygun olursa burada namaz kılmasını isterim." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:56
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Giresun
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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