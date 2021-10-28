556 lira olan gram altın alınır mı satılır mı? Tunç Şatıroğlu bombayı patlattı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 556 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 548,5 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 903 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, 556 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 903 lira, Cumhuriyet altını da 3.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan enflasyon endişeleriyle şahinleşen para politikaları ve yeni tip koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarının ekonomileri beklenenden daha olumsuz etkileyebileceği endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

"Sat sinyali oluşmamıştır"

Piyasa uzmanı Tunç Satıroğlu da yaptığı değerlendirmede "Gram altında 27 Eylül'deki al sinyali ve yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir değişiklik yoktur. Kanalın üzerinden aşağı doğru dönmüştür ancak düşüş sınırlı kalmıştır. Sat sinyali oluşmamıştır." dedi.

Dolar için de bir yorumda bulunan uzman isim, "DolarTL 'de 8,34'ten alım önerdiğim yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir düşüş sinyali yoktur. Son üç gündeki hareket kısa bir duraklama olarak yorumlanır. Faiz indirimlerinin devamı dolardaki yangına benzin olacaktır. Satmak için uygun değildir." ifadelerini kullandı.