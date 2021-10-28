  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 556 lira olan gram altın alınır mı satılır mı? Tunç Şatıroğlu bombayı patlattı
Ekonomi

556 lira olan gram altın alınır mı satılır mı? Tunç Şatıroğlu bombayı patlattı

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 556 lirayı görürken, çeyrek altın da 903 liradan satılıyor. Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu da yaptığı değerlendirmede düşüşün sınırlı kaldığını ifade etti ve "Sat sinyali oluşmamıştır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:44:00 -
556 lira olan gram altın alınır mı satılır mı? Tunç Şatıroğlu bombayı patlattı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 556 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 548,5 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 903 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, 556 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 903 lira, Cumhuriyet altını da 3.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan enflasyon endişeleriyle şahinleşen para politikaları ve yeni tip koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarının ekonomileri beklenenden daha olumsuz etkileyebileceği endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin izleneceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

"Sat sinyali oluşmamıştır"

Piyasa uzmanı Tunç Satıroğlu da yaptığı değerlendirmede "Gram altında 27 Eylül'deki al sinyali ve yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir değişiklik yoktur. Kanalın üzerinden aşağı doğru dönmüştür ancak düşüş sınırlı kalmıştır. Sat sinyali oluşmamıştır." dedi.

Dolar için de bir yorumda bulunan uzman isim, "DolarTL 'de 8,34'ten alım önerdiğim yükseliş trendi devam etmektedir. Henüz bir düşüş sinyali yoktur. Son üç gündeki hareket kısa bir duraklama olarak yorumlanır. Faiz indirimlerinin devamı dolardaki yangına benzin olacaktır. Satmak için uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Siyaset

Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Siyaset kulislerinde CHP'nin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak göstereceği partisiz ismin eski Coca Cola CEO'su M..
Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...
Gündem

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...

Geçtiğimiz günlerde Hakk'a yürüyen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları Baykar Yöneti..
Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!
Gündem

Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak muz yiyen ve muhtaç Suriyeliler hakkında olumsuz algı oluşturan nankör 11 ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay