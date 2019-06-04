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550 yıllık külliyede geleneksel bayramlaşma

Amasya’da geleneksel hale gelen Bayramlaşmalar, bu yıl 550 yıllık Sultan II.

04 Haziran 2019 Salı 16:32
550 yıllık külliyede geleneksel bayramlaşma

Amasya’da geleneksel hale gelen Bayramlaşmalar, bu yıl 550 yıllık Sultan II. Beyazıt Külliyesi’nde yapıldı.


Ramazan Bayramı’nın birinci günü vatandaş ve protokol 550 yıllık Sultan II. Beyazıt Külliyesi’nde bayramlaştı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bugün bayramlaşıyoruz. Nasıl Ramazan’ı manasına uygun bir şekilde yaşamaya çalıştıysak, bayramı da manasına uygun bir şekilde kutlamalıyız. Birbirimizi sevmemiz lazım, birbirimizi sevelim sevgi yumağını büyültelim. Amasya’da huzuru hakim kılalım diyorum. Şehrimizde kimsenin aç kalmasını istemediğim gibi dargın, küskün kalmasını da asla kabullenemiyorum ve istemiyorum. İnşallah aramızda dargınlıklar yoktur. Varsa da bugünün rahmetiyle, bugünün bereketiyle ortadan kalkmıştır diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum, daha nice bayramlara erişmeyi niyaz ediyorum” dedi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Bir ay boyunca Müslümanların yaşadığı alemlerin en hoş zamanlarından olan Ramazan ayını,mübarek Ramazan ayını bir ay boyunca gerçekten büyük bir coşkuyla, dayanışma duygusuyla çok güzel bir biçimde yaşadık ve geçirdik. Ramazan ayının temel anlamını oluşturan birincisi nefsi terbiye, ikincisi dayanışma duygularının gerçekten ön plana çıktığı, layıkıyla yaşandığı, her akşam memleketin bir noktasında, bir köşesinde gönül sofralarının kurulduğu, bu gönül sofralarında her mevki, makam, mertebe, iş, meslekten farklı farklı insanlarımızın bir araya geldiği o gönül sofralarını şenlendirdikleri, o dayanışmayı ortaya koydukları, birliği ortaya koydukları ve aynı zamanda da nefislerini terbiye ettikleri çok güzel bir ayı geride bıraktık. Bayramlar birlik ve beraberliğe vesiledir diye bu birlik ve beraberliği biraz evrensel niteliğe taşımamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar hepimizin yaptığı tüm ibadetlerin Mevlam katında kabul olmasını diliyorum, hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Memleketimize yakışır şekilde güzel bir bayram yaşamamızı diliyorum” diye konuştu.


Daha sonra İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu’nun yaptığı duanın ardından geleneksel bayramlaşma yapıldı, vatandaş ve protokol 550 yıllık Sultan II. Beyazıt Külliyesi bahçesinde bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:32
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