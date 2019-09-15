550 ilçe ve belde doğalgaza kavuşacak Türkiye'de yıl sonuna kadar doğalgaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.

Yıl sonuna kadar doğalgaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi. 2019 başından bu yana Çankırı’nın Şabanözü, Diyarbakır’ın Çermik ve Silvan, Samsun’un Kavak, Şanlıurfa’nın Birecik, Kütahya’nın Kuruçay ile Hisarcık yerleşim yerlerine doğalgaz götürüldü. Eylül ayı itibariyle bu hizmetten yararlanan ilçe ve belde sayısı 517’yi buldu. Türkiye’de doğalgaz abone sayısı 15 milyonu aştı.

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