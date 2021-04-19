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Sağlık 55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
Sağlık

55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Kim ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak itibariyle aşılar uygulanmaya başladı. Bir süredir kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri aşı randevusu alabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin aşılamada yeni yaş grubuna geçildiğini duyurdu. Peki, 55 yaş üstü ne zaman randevu alabilir? 55 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:02:00 -
55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Aşı randevusu al | Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar 20 milyon dozu aşkın uygulandı. Son dönemde ise aşı hakları bulunan bazı vatandaşlar randevu oluşturmamaya başladı. Bir kesim ise 55 yaş üstüne aşı sırasının ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 55 yaş üstü ne zaman randevu alabilir?

55 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek” açıklamasında bulundu.

55 yaş üstü vatandaşlar MHRS web sitesi, MHRS uygulaması ya da ALO 182’den randevu alabilir. 60 yaş üstü aşılamayla ilgili Bakan Koca’nın açıklamasından bir gün sonra vatandaşlar randevu almaya başlamıştı. Bu sebeple sık sık MHRS’yi kontrol ederek aşı randevusu alabilirsiniz.

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