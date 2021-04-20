55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı. Gelişmelerin ardından randevunun nasıl alınacağını araştırılmaya başladı. Peki 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreci ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek."

Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor. Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.