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Yerel 5,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Yerel

5,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:52:00 -
5,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT Timleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli N.A. ve B.G.'nin ellerinde bulunan uyarıcı maddeleri piyasaya sürecekleri belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 5,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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