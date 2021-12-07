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Yerel 55 göçmen kurtarıldı
Yerel

55 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:06:00 -
55 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir, Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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