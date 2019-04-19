55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Balıkesir startı verildi 55.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Balıkesir startı verildi. Dünyaca ünlü bisikletçiler bugün Balıkesir-Bursa etabında 194 kilometre pedal çevirecek.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Balıkesir startı verildi. Atatürk Anıtı önünde verilen start öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan bisikletçilere başarılar diledi. Son hazırlıklarını yapan bisikletçiler 09.50’de start aldı.

Bisikletçiler gün boyu Susurluk istikametinden giderek Bursa’ya ulaşacak.

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