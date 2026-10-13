Nefret ettiği adama 276 milyon dolar saçtı: Musk-Trump ittifakının kirli yüzü! Çıkar için tükürdüğünü yaladılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerikan siyaset sahnesi, sermaye ve iktidarın kirli ilişkilerle nasıl harmanlandığının en alçakça örneklerinden birine tanıklık ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar sosyal medyada adeta kanlı bıçaklı olan, birbirlerini aşağılayan Elon Musk ve Donald Trump, bugün yüz milyonlarca dolarlık pazarlıkların ve ittifakların baş aktörü haline geldi. Yaz döneminden bu yana Cumhuriyetçi Parti saflarına ve Senato yarışına en az 276 milyon dolar akıtan Musk'ın bu hamlesi, kokuşmuş çıkar ilişkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
ABD’li milyarder Elon Musk, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilere en az 276 milyon dolar bağışladı. Musk, bu tutarla partinin bilinen en büyük bağışçısı oldu.
ABD'li iş insanı Elon Musk’ın 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti’nin en büyük bağışçısı olduğu belirtildi.
CNN'in haberinde, Musk’ın Cumhuriyetçiler için yaz döneminden bu yana ara seçimler için en az 276 milyon dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.
Musk'ın kurduğu siyasi eylem komitesi "America PAC" sözcüsünün söz konusu rakamı doğruladığı aktarılan haberde, böylelikle ABD’li iş insanının Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde bilinen en büyük bağışçısı olarak öne çıktığı belirtildi.
Haberde ayrıca, bağışın 158 milyon dolarlık kısmının, Senato seçimlerinde önde gelen Cumhuriyetçi "süper PAC"i (siyasi eylem komitesi) olarak bilinen Senato Liderlik Fonu’na aktarıldığı ifade edildi.
Kasım 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.
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