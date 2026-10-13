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Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

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Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Güz mevsiminin gelmesiyle Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü.

#1
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

#2
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

#3
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Çayı'nın çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçları, sonbaharla birlikte renk değiştirdi.

#4
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Çevresindeki doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadi boyunca uzanan ağaçların renk cümbüşü, bölgeye farklı bir güzellik kattı.

#5
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu'nun sarp kayalıkları, çay yatağı ve sonbahar renklerine bürünen ağaçları, dron ile görüntülendi.

#6
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#7
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#8
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#9
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#10
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#11
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#12
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#13
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

#14
Foto - Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu

Tohma Kanyonu’ndan kareler…

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