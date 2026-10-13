Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Güz mevsiminin gelmesiyle Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Güz mevsiminin gelmesiyle Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.
Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Tohma Çayı'nın çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçları, sonbaharla birlikte renk değiştirdi.
Çevresindeki doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadi boyunca uzanan ağaçların renk cümbüşü, bölgeye farklı bir güzellik kattı.
Tohma Kanyonu'nun sarp kayalıkları, çay yatağı ve sonbahar renklerine bürünen ağaçları, dron ile görüntülendi.
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
Tohma Kanyonu’ndan kareler…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23