Türkiye'ye gelir gelmez: Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel: Her gün 20 dakika Türkçe öğreniyorum!

Alman kaleci, "Her gün en az 20 dakika öğrenmeye çalışıyorum. Genellikle rutinim şöyle: Antrenmana gidiyorum, kahvaltı yapıyorum ve ardından 20 dakika oturup Türkçe öğreniyorum." dedi. İstanbul'daki günlük yaşamın en büyük zorluklarından biri olarak şehir trafiğini gösteren Nübel, RTL'ye yaptığı açıklamada, "Trafik gerçekten inanılmaz. Başlangıçta kendim araç kullanıyordum. O dönemde okullar tatildeydi ve trafik daha rahattı. Şimdi okullar tatilde değil ve trafiği daha fazla hissediyorum. Gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.