Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

PAZARDA SON RAKAMLAR Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılının Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 azaldı. Eylül 2025'te 110 bin 302 adet olan toplam satışlar, bu yılın aynı ayında 83 bin 469 adede düştü. Eylül ayındaki satışlar, son 10 yılın aynı ay ortalamasının yüzde 17,8 üzerinde gerçekleşti. Bu durum, geçen yılki yüksek satışların ardından pazarın yavaşlamasına rağmen otomotiv talebinin uzun dönem ortalamasına göre hala güçlü olduğunu gösteriyor.