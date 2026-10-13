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Otomotiv
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Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

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Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, artan maliyetlerin otomobil piyasasına yansıdığını belirterek, otomobillerde taban fiyatın artık 2 milyon lira seviyesine yerleştiğini açıkladı.

#1
Foto - Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait üretim ve pazar verilerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, artan maliyetler karşısında otomobil fiyatlarının kalıcı olarak yükseldiğini vurguladı.

#2
Foto - Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

MALİYETLER, FİYATLARI 2 MİLYON TL BANDINA ÇEKTİ Petrol fiyatları, artan işçilik giderleri ve 2027 yılında yürürlüğe girecek Euro 7 normlarının sektörü doğrudan etkilediğini belirten Eroldu, yeni normalin 2 milyon TL olduğunu kaydetti. Satışların ağırlıklı olarak 2 ila 3 milyon lira aralığına sıkıştığını ifade eden Eroldu, mevcut şartlarda bu seviyelerden aşağı inilmesinin zor olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

OTOMOBİL ÜRETİMİNDE YÜZDE 17 DÜŞÜŞ Açıklanan verilere göre, yılın ilk dokuz ayında Türkiye'deki toplam otomotiv üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 971 bin 159 adede geriledi. Otomobil üretimi ise aynı dönemde yüzde 17 düşüş göstererek 528 bin 366 adet seviyesinde kaldı.

#4
Foto - Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

MADE IN EUROPE İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Avrupa Birliği'nin Made in Europe düzenlemesine Türkiye'nin dahil olması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Eroldu, sürecin 2027 yılının ilk yarısında netleşeceğini bildirdi. Türkiye'deki pazar payı yüzde 5'e gerileyen Çin menşeli markalara da değinen Eroldu, ülkede Ar-Ge ve yerli satın alma yapacak yatırımcılara kapılarının açık olduğunu belirtti.

#5
Foto - Araç almak isteyenler dikkat: O fiyatın altında otomobil kalmadı!

PAZARDA SON RAKAMLAR Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılının Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 azaldı. Eylül 2025'te 110 bin 302 adet olan toplam satışlar, bu yılın aynı ayında 83 bin 469 adede düştü. Eylül ayındaki satışlar, son 10 yılın aynı ay ortalamasının yüzde 17,8 üzerinde gerçekleşti. Bu durum, geçen yılki yüksek satışların ardından pazarın yavaşlamasına rağmen otomotiv talebinin uzun dönem ortalamasına göre hala güçlü olduğunu gösteriyor.

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