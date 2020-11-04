541 ziyaret, 1570 dakika telefon, 160 mektup! Casusun yalanları

Casusluk ve terör örgütü yöneticiliği suçlarından yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, 30 Ekim’de Ankara 16. Ceza Mahkemesin’deki duruşmada cezaevinde tecrit edildiğini, görüşmelerine sınırlama getirildiğini ve sağlık hizmetlerinden yoksun bırakıldığını iddia etti. Altaylı'nın önceki duruşmalarda da benzer iddiaları dile getirmesi nedeniyle mahkemenin talebi üzerine Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yönetimi, Altaylı'nın cezaevi koşulları, ziyaretçi trafiği, sağlanan sağlık hizmeti, telefon ve mektuplaşmalarına ilişkin yüzlerce sayfayı bulan evrakı mahkemeye gönderdi.



24 saat sıcak su, gazete



8 Eylül 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumuna alınan Altaylı, tutuklandıktan 4 gün sonra sağlık sorunlarını dile getirmesi üzerine cezaevi yerleşkesindeki devlet hastanesine götürüldü. Takip eden 20 gün içerisinde 4 kez farklı polikliniklerde muayene olan Altaylı, bugüne kadar 17 kez hastaneye gitti, iki sefer de davet edilmesine rağmen hastaneye gitmek istemediği kayıtlara geçti.

Dava dosyasına giren Ankara Batı İnfaz Hakimliği kararında, götürüldüğü hastanede, 17 farklı uzmanlık gerektiren polikliniğin bulunduğu, 24 saat acil servis hizmeti sunulduğu belirtilerek, "Ayrıca Altaylı'nın bulunduğu odada yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen bulunmakta ve 24 saat sıcak su temini sağlanmaktadır" denildi.



Mahkemeye Altaylı'nın ziyaretçi kabul, telefon görüşmesi ve mektuplaşma trafiği de gönderildi.



Tutuklandıktan kısa süre sonra yakınlarıyla telefon iletişimi kurmasına izin verilen Altaylı, 5 Ekim 2017’den 12 Ekim 2020’ye kadar 1570 dakika telefon görüşmesi yaptı.



Büyükelçi 9 kez görüştü



2017'de 55, 2018'de 207, 2019'da 178 ve 2020'de 101 kez olmak üzere toplam 541 ziyaretçi görüşü yaptı.



Alman Büyükelçi Martin Erdmann, Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Malin Brügemann ve diplomat Ulrich Norbert Meier-Tesch da Altaylı’yı sık sık ziyaret edenler arasında yer aldı.



Alman Büyükelçi Erdmann, 30 Kasım 2019 ile 28 Ocak 2020 tarihleri arasında 9 kez ziyaret ettiği Altaylı ile 469 dakika görüştü.



Ataşe Malin Brügemann'ın tercümanla birlikte 7 kez ziyaret ettiği Altaylı'yı, Alman diplomat Ulrich Norbert Meier-Tesch bir kez ziyaret etti, görüşme 90 dakika sürdü.



Telefon ve yüz yüze görüşmenin yanı sıra 160 kez mektup ve faks yoluyla haberleşen Altaylı, cezaevi kütüphanesinden roman, siyaset bilimi, anı, hikaye, şiir türlerinden 90 kitap aldı.



Ayrıca ulusal yayım yapan gazeteye aboneliği bulunan Altaylı, talep etmesi halinde bilgisayar odasından da yararlanabiliyor.



Altaylı hakkında, "terör örgütü yöneticiliği" ile "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.