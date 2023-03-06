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Gündem 54 vekille adaylığı satın aldı
Gündem

54 vekille adaylığı satın aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “adaylık dayatmasına” karşı çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener’in ittifaktan ayrılmasıyla, “Altılı Masa”da yaşanan kirli pazarlıklar deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:26:00 - 2023-03-06 10:28:02
54 vekille adaylığı satın aldı

Her fırsatta “kazanacak aday” vurgusu yapan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “adaylık dayatmasına” karşı çıkan İyi Parti lideri Meral Akşener’in ittifaktan ayrılmasıyla, “Altılı Masa”da yaşanan kirli pazarlıklar deşifre oldu. Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak 13’üncü toplantı ile ittifakın ortak adayı ilan edilecek Kılıçdaroğlu’nun, bu uğurda kesenin ağzını açarak minik ortaklarına bol kepçeden milletvekili vaat ettiği ortaya çıktı.

Seçim diyeti vekiller

İyi Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, baraj sorunu olan ve Meclis’te grup kuracak kadar garanti milletvekili isteyen DP, DEVA, SP ve Gelecek Partisi gibi yüzde 1’lik partilerin, ‘cumhurbaşkanlığı yardımcılığı’ ve ‘54 milletvekili sözü’ karşılığında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay verdiklerini açıkladı. Toplamda 134 milletvekili olan ve partisine bağlı 10 Büyükşehir Belediye Başkanı ile çektirdiği aile fotoğrafı ile “yıkılmadım”, “ayaktayım” mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun, seçim diyeti olarak DEVA ve Gelecek Partisi’ne 20’şer, Saadet Partisi’ne 10, Gültekin Uysal liderliğindeki DP’ye ise 4 vekil sözü verdiği öne sürüldü.

Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen ve 90’lı yılların karanlık günlerini anımsatan kontenjan pazarlıkları CHP’de parti içi rahatsızlığa sebep olurken, akit’e konuşan siyaset bilimciler ve gazeteciler, “Kılıçdaroğlu, adaylık uğruna partisini peşkeş çekiyor” dedi.

Ardında bitik bir CHP bırakacak

Altılı masadaki kirli pazarlığı akit’e değerlendiren Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, “CHP liderinin böyle bir kontenjanı ittifak ortaklarına vermesi, parti tabanında rahatsızlığa sebep olabilir. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu aday olacak ama kazanacak mı kazanamayacak mı o tartışma konusu. Bu durumda 134 milletvekili olan bir partinin 54 milletvekili gibi büyük bir oranı gözden çıkarmasının seçim sonrası belli oranda bir bedeli olur, diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle CHP’liler şimdiye kadar ele geçirdikleri belediyelerin kaynaklarından da yeterince istifade edemedi. Kaynaklar ve kontenjanlar özellikle Ankara ve İstanbul’da İyi Parti’ye aktı. CHP’liler belli ölçüde oradan istifade edemediler. Şimdi de benzer bir durumun ittifaktaki diğer partiler lehine oluştuğu gibi sonuca varıyoruz. Burada da ister istemez benzer bir durum oluşabilir. Bu durumda, oyunu özellikle Muharrem İnce’den daha düşük bir oranla finalize ederse en büyük handikap da o olacak. Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği zaman, CHP’yi de tamamen ufaltmış olacak. Kılıçdaroğlu geride bitik bir CHP bırakıp görevinden ayrılacak” dedi.

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Yorumlar

KEMALİST

ORASI MEVLANA TEKKESİ DEĞİL FELSEFE AÇISINDAN, GEL! NE OLURSAN OL GEL! İSTER SİYASAL İSLAMCI OL ,İSTER KAPATALİST OL, İSTER ÖZELLEŞTİRMECİ OL GEL ! YOK ÖYLE BİR DAVA? SİYASİ PARTİ VE BİR KOALİSYON VARSA ORTADA,MERAL AKŞENER VE KEMAL BEY ORTAKLIĞI İKİSİ BU İŞİ YÜRÜTÜYORDU SONRA OYLARI %45 ÜZERİNE TIRMANMAYA BAŞLAMIŞTI,SONRA NE OLDU PEKİ KEMAL BEY BAKTIKİ MANSUR VS İMAMOĞLU ADAYLIKTA AVANTAJ SAĞLIYOR ONLARIN MONARKINI YIKMAK ADINA SOFRAYI GENİŞLETELİM DEDİ, NEDEN KENDİ ADAYLIĞINI YOL YAPMAK UĞRUNA SONRADA NERDE ÇOKLUK 2 KOALİSYON İDEAL OLANDIR ÇÜNKÜ BİR ÜLKEDE TEK DÜŞÜNCE PARTİ BAŞTA OLMAZ FARKLI DÜŞÜNCELERDE OLMALI ASGERİ MÜŞTEREKLERDE 2 PARTİ OLUR GENELDE AMA SONRA NEYMİŞ MASA HANGİ ADAYI SEÇERSEYMİŞ KURAL OYMUŞ ,ADAY O İMİŞ KİM UYDURMUŞ BUNU:)) BUNU BAŞKA ADAY OLSA O MASADAN CHP'LİLER KABUL EDECEKMİ HAYIR? BUNA SİYASETTE ADAY BOYAMA İŞİ DENİR.. KEMALİZİM DOKTRİNİNDE..EĞER SEÇİMİ RİSK YAPMADAN 2. TURDA MANSUR YAVAŞ GEÇİYORSA ONA TEKLİF GÖTÜRECEN ,SEN TAKILMAKTASIN ÇÜNKÜ,BU BİR VİLAYET İŞİ DEĞİL 80 KÜSÜR VİLAYET İŞİ BU ...

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