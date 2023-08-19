54 İngiliz'e Rusya'ya giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkeye girişi yasaklanan kişiler listesine, Rusya'nın uluslararası spordan tecridi için lobicilik yaptığından dolayı Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat dâhil silah tedarikinden dolayı Savunma Bakan Yardımcısı Annabelle Goldie ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama emri verilmesinden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan dâhil edildi.

Kısıtlamanın kapsamına ayrıca BBC, Guardian Media Group ve The Daily Telegraph yöneticileri ve muhabirleri alındı.

Rus vatandaşlar ve Ukrayna'daki özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkında bilgi toplayarak Ukrayna gizli servislerine ileten İngiliz özel askeri istihbarat şirketi Prevail Partners'un yöneticileri de "kara listeye" dâhil edildi. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO