54 adet almak için anlaştılar! Romanya'dan büyük askeri adım

Hanwha Aerospace tarafından üretilen K9 kundağı motorlu obüs, gelişmiş topçu yetenekleri ve çeşitli savaş senaryolarındaki güçlü performansıyla ünlüdür. Bu satın alma, Romanya’nın topçu gücünü önemli ölçüde artıracak ve modern askeri tehditlere yanıt verme yeteneğini artıracak.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-Sik’in, yerel hükümet yetkilileriyle savunma işbirliğini ilerletmek üzere görüşmek üzere önümüzdeki ay Romanya’yı ziyaret etmesi planlanıyor. Onun öncelikli gündemi, satın alma sözleşmesinin imzalanmasını kolaylaştırmak ve anlaşmanın sorunsuz ilerlemesini sağlamak olacak. Hankyung’un belirttiği gibi Güney Kore hükümeti sözleşmeyi bu yılın ilk yarısında tamamlamayı hedefliyor.

Bakan Shin’in ziyareti, Güney Kore ile Romanya arasındaki güçlü savunma bağlarının altını çiziyor ve bu satın almanın her iki ülke için stratejik önemini vurguluyor. Rumen yetkililerin, Hanwha Aerospace temsilcilerinin yanı sıra ziyareti sırasında anlaşmanın şartlarını netleştirmesi bekleniyor. Güney Kore’nin savunma sanayii, önemli teknolojik ilerlemeler ve stratejik ortaklıklar sayesinde son on yılda küresel bir güç merkezi olarak ortaya çıktı. Güney Koreli savunma firmaları gelişmiş askeri teçhizat geliştirme ve ihraç etme konusunda başarılı olmuş, güvenilirlik ve yenilikçilik konusunda itibar kazanmıştır. K9 Thunder kundağı motorlu obüs, Türkiye, Polonya, Finlandiya ve Hindistan dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilerek bu başarının bir örneğidir. Kanıtlanmış savaş performansı ve teknolojik üstünlüğü, Güney Kore’nin önde gelen savunma ihracatçısı konumunu sağlamlaştırdı.

K9 Thunder, onu savaş alanında zorlu bir varlık haline getiren çeşitli teknik özelliklere sahiptir. Yüksek patlayıcı, duman ve hassas güdümlü mermiler de dahil olmak üzere çeşitli mühimmat türlerini ateşleyebilen 155 mm/52 kalibrelik bir topla donatılmıştır. Obüs, roket destekli mermilerle maksimum 40 kilometreye kadar atış menziline ulaşabiliyor. Gelişmiş otomatik yükleyicisi, dakikada 6 mermiye kadar yüksek atış hızına olanak tanır. K9, 1.000 beygir gücünde bir motorla çalışıyor ve 67 km/saat azami hıza ve 480 kilometre menzile sahip. Gelişmiş atış kontrol sistemi, otomatik silah yerleştirme ve gerçek zamanlı veri işlemeyi içerir ve savaş durumlarında doğruluğu ve tepki kabiliyetini artırır. Bu satın alma, Romanya’nın askeri kuvvetlerini modernize etme ve savunma hazırlığını artırma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçası. K9 obüsleri, üstün teknolojisi ve kanıtlanmış muharebe performansıyla bu modernizasyon çabasında kritik bir rol oynayacak.