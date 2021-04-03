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Teknoloji 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi
Teknoloji

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

Sosyal medya devi Facebook'a kayıtlı 533 milyon kullanıcının telefon numaralarının ve kişisel bilgilerinin paylaşıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:39:00 - 2021-04-03 22:07:47
533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

20 milyon Türk vatandaşının bilgileri çalındı

20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor. Ortaya çıkan bu durum üstüne henüz Facebook yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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Yorumlar

Kaan

Lütfen benim tüm bilgilerimi CIA, Mossad, M6 ele geçirsinler mümkün ise... Ya şu bilgiler ele geçirildi klişesi de baydı artık... kıçı kırık bilgilerim ne işlerine yarayacaksa çok merak ediyorum..
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mustafa

Duyanda sanki önceden hiç yapılmıyordu zannedecek. Zaten bu sitelerin amacı genel istihbarat bilgisi sağlamak. Bilgiler ele geçirildi ne demek. Hani şunu deseniz tamam. Bilgileri istihbarat şirketleri hariç artık normal insanlarda ele geçirebiliyor.
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