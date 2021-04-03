533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

Hacker forumunda bir kullanıcının 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarını ve kişisel bilgilerini ücretsiz olarak paylaştığı bildirildi. Paylaşılan kişisel bilgiler arasında isim, konum, mail adresleri de bulunuyor.

Business Insider'da yer alan habere göre 106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler paylaşılırken, söz konusu kullanıcıların kayıtları 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor.

20 milyon Türk vatandaşının bilgileri çalındı

20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor. Ortaya çıkan bu durum üstüne henüz Facebook yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.