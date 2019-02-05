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"53 numara bana uğur getirdi"

- Çaykur Rizespor'un "Süpermen" lakaplı Hırvat futbolcusu Dario Melnjak:- "Golümü attım, takım olarak benim oynadığım maçlarda 2 galibiyet aldık. İkinci yarıda ise üst üste üç galibiyet elde ettik. Şu anda her şey çok güzel gidiyor"- "Ligde kalan süre içerisinde takımı olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim"

05 Şubat 2019 Salı 11:52
"53 numara bana uğur getirdi"


RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olan "Süpermen" lakaplı Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak, Rize'nin plakası olan "53" numaralı formanın kendisine uğur getirdiğini, ikinci yarının kendileri için çok iyi başladığını söyledi.

Melnjak, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı son sırada bitiren bir ekip olarak ikinci yarıda 3'te 3 yaptıklarını dile getirdi.

Eski takımı Domzale'de 23 numaralı formayı giydiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Transfer olduğumda 53 numaranın Rize ve Rizespor'u destekleyenler için ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Boşta olduğunu öğrenince bu numarayı almak istedim. 53 numara bana uğur getirdi. Golümü attım, takım olarak benim oynadığım maçlarda 2 galibiyet aldık. İkinci yarıda ise üst üste üç galibiyet elde ettik. Şu anda her şey çok güzel gidiyor."

Takımın ikinci yarıya pozitif enerjiyle başladığını vurgulayan Melnjak, "Yeni gelen oyuncular ve takımda var olan kaliteli futbolcuların birlik olmasıyla 3 maçta 3 galibiyet yaptık. Çok iyi bir seri yakaladık. Yeni gelen arkadaşlarla takımın var olan gücünü artırdık. Çok iyi bir konuma geldik. Amacımız bu yolda ilerlemek. Basamakları teker teker çıkmak zorundayız. Bu bilinçle gücümüzü sahaya yansıtmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.


- "Süpermen lakabı hoşuma gidiyor"


Slovenya'da oynadığı dönemde hızı nedeniyle taraftarların kendisine "Süpermen" lakabını uygun gördüğünü anlatan Melnjak, "Süpermen lakabım benim de hoşuma gidiyor. Domzale'de oynadığım dönemde işler çok iyi gitmişti. Bu nedenle Süpermen lakabı takıldı. Ligde kalan süre içerisinde takımı olabildiğince yukarı taşıyarak lakabımın hakkını vermeliyim." yorumunu yaptı.

İyi bir taraftar desteğine sahip olduklarını belirten Hırvat sol bek, "Son iki maçta çok iyi taraftar desteği aldık. Özellikle Erzurum deplasmanında soğukta onları yanımızda görmek bizi olumlu yönde motive etti. Sezon sonuna kadar bizi bu şekilde desteklemelerini istiyoruz. Onların desteği ile mevcut durumdan daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dario Melnjak, daha önce Türkiye'ye ziyaret amacıyla geldiğini, transferinin ardından herkesin kendisine büyük destek verdiği sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:52
  1. - Spor Toto Süper Lig
  2. Çaykur Rizespor
  3. Dario Melnjak
  4. Futbol

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