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Yerel 53 kilo esrarla yakalanan adam: 'Eşya taşıyorum zannediyordum, şok oldum'
Yerel

53 kilo esrarla yakalanan adam: 'Eşya taşıyorum zannediyordum, şok oldum'

Adana'da, polisin durdurduğu nakliyat kamyonunda narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför Mustafa Kaya (38), "Eşya taşıyorum zannediyordum, şok oldum" dedi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:25:00 -
53 kilo esrarla yakalanan adam: 'Eşya taşıyorum zannediyordum, şok oldum'

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda nakliyat kamyonunu uyuşturucu taşındığı şüphesiyle takibe aldı. Bir süre sonra kamyonu durduran ekipler, narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yaptı.

Ev eşyalarının arasında, valizlerin içine gizlenen, 89 paket halinde 53 kilo 350 gram esrar bulundu. Kamyon şoförü Mustafa Kaya ise gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden Mustafa Kaya, "Sadece şoförüm. Eşya taşıyorum zannediyordum. Görünce şok oldum, haberim yoktu" dedi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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