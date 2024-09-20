520 milyon Euro’luk derbi!

Yarın oynanacak dev derbi ligin kadro değeri açısından zirvedeki iki ekibin kapışmasına sahne olacak. Galatasaray 288 milyon 450 bin Euro'luk değeri ile Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, ev sahibi F.Bahçe ise 231 milyon 350 bin Euro ile ikinci sırada. Ezeli rakiplerin toplam değeni 520 milyon Euro'yu buluyor.

Trendyol Süper Lig'de yarın F.Bahçe'nin ezeli rakibi G.Saray'ı konuk edeceği dev derbi öncesi nefesler tutulurken, bu karşılaşma Türkiye'de kadro değerleri en yüksek iki takımının da karşılaşmasına sahne olacak. Son G.Antep FK galibiyeti ile ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, 288 milyon 480 bin Euro'luk kadro değeri ile de ilk basamakta yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 231 milyon 350 bin Euro olarak ortaya çıktı. Böylelikle iki takımın toplam kadro değeri 520 milyon Euro'yu buluyor.

VİCTOR OSİMHEN İLK SIRADA

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen 100 milyon Euro'luk piyasa değeri ile hem derbinin hem de ligin en pahalı ismi olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz 20 milyon Euro'luk değeri ile G.Saray'ın ikinci en pahalı futbolcusu olarak dikkat çekerken yerli oyuncular arasında ise ligin zirvesinde.

Fenerbahçe'de ise zirve 22 Milyon Euro ile Sofyan Amrabat'a ait. Kanarya'nın golcüsü Youssef En-Nesyri de 20 milyon Euro ile takımının 2. pahalı ismi.

DEV MAÇIN KADERİ ONLARIN ELLERİNDE

F.BAHÇE'DE ikinci sezonunu geçiren Hırvat kalec Dominik Livakovicle G.Saray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı, derbinin sonucuna etki edecek.

Livakovic, G.Saray karsısında geçen sezon 2 maçta da kalesinde gol görmed. Livakovic, ayrıca geçen sezon derb mağlubiyet de yaşamadı. F.Bahçe ligde 5 hafta sonunda 4 galbiyet, 1 beraberlik alırken bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 2 gol görürken başarılı kalec 4 maçta rakip forvetlere geçit vermedi. Muslera ise 13 sezonda toplam 58 derbide görev aldı. Deneyimli kaleci, Beşiktas ve F.Bahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Bu bölümde 57 gol yiyen Muslera, 24 derbide gol yemedi.