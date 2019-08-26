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52 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi

Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği tarafından, “Engelsiz Kalplerle Bayburt’ta Buluşalım” isimli proje kapsamında engelli vatandaşlara 52 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:37
52 adet tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi

Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği tarafından, “Engelsiz Kalplerle Bayburt’ta Buluşalım” isimli proje kapsamında engelli vatandaşlara 52 adet tekerlekli sandalye dağıtıldı.


Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Münih Bayburtlular Derneği ve Engelsizsiniz Derneği’nin katkı sunduğu“Engelsiz Kalplerle Bayburt’ta Buluşalım” projesi kapsamında gerçekleşen akülü, manüel araba ve özel tasarım pusetlerin dağıtımı Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi.


Naci Ahıskalıoğlu’nun sunumu ile gerçekleşen programın açılış konuşmasında Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık, proje hakkında bilgi vererek katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



“Belediye olarak üzerimize düşeni görevi yapmaya hazırız”


Törende bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, engelliliğin sadece engelli vatandaşları ilgilendiren bir konu değil, toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyerek “Engelli vatandaşlarımızla ilgili konularda belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirme çabasında olduğumuzu ifade etmek isterim.Engellilik zaman içerisinde, doğuştan, daha sonraki yıllarda hastalıklar gibi bir takım nedenlerle ortaya çıkabilir ama onların toplumun bir parçası olduğunu ve birlikte bir şeyleri paylaşmak adına o gayreti göstermek zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.


Bayburt Belediyesi olarak engellilerle ilgili pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ve bundan sonra da uygulayacaklarını belirten Başkan Pekmezci,“Bugün burada engelli kardeşlerimizin yarınlarına umut olacak en azından onların gönüllerinden geçen o heyecan duygusunu onlar kadar taşıdığımı ifade etmek istiyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel çalışmaları birlikte yaparız diye düşünüyorum”ifadelerini kullandı.


Pekmezci konuşmasının ardından duyarlılıklarından dolayı Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık,Engelsizsiniz Derneği Başkanı Filiz Eroğlu Gezer ve Medikalci Serkan Kılıç’ a plaket takdim etti. Konuşmalardan sonra ise tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.


Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,ŞAGDER Başkanı Selami Köksal,kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:37
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