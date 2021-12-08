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Teknoloji 51 milyona teşekkür
Teknoloji

51 milyona teşekkür

‘Merkeze değil herkese’ anlayışıyla teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydasına dönüştüren Türk Telekom, 51 milyon müşterisinden insan manzaraları sunduğu yeni reklam filmi ile ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:22:00 -
51 milyona teşekkür

İnsan odaklı yaklaşımıyla Türkiye’deki herkesi değerli hissettirmek için çalışan Türk Telekom, yeni reklam filmiyle 51 milyon müşterisine teşekkür etti. Reklamda Türkiye’nin 81 ilinde işte, okulda, evde, sokakta, hayatın her alanında farklı profillerdeki birçok kişinin Türk Telekom’u tercih ettiği vurgulandı.

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