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Yaşam 51 kişinin can verdiği dava! Furkan Apartmanı'nın firari müteahhitleri için mahkeme kararını verdi... Interpol talebi
Yaşam

51 kişinin can verdiği dava! Furkan Apartmanı'nın firari müteahhitleri için mahkeme kararını verdi... Interpol talebi

Yeniakit Publisher
2024-03-08 19:41:00 -
51 kişinin can verdiği dava! Furkan Apartmanı'nın firari müteahhitleri için mahkeme kararını verdi... Interpol talebi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın firari müteahhitleri Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.’nin yakalanması için mahkeme, İnterpol kararı çıkarılması talebini kabul etti.

Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde depremde yıkılan Furkan Apartmanı’nda enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanıklar Nejdet A., Yılmaz Şahin Y., Faik Y. ve Eyüp Ö. tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, hayatını kaybeden ailelerin avukatlarından İbrahim Halil Şanlı, firari olan sanık kardeşler Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında yurt dışına kaçmış olmaları ihtimali nedeniyle ülkeye iadesi için Interpol'e başvurulması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, müşteki avukatının bu talebini kabul ederek Interpol kararı çıkarılması için gerekli yazışmaların yapılmasına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden bilirkişi raporu beklenmesine karar vererek duruşmayı 26 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

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