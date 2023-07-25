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Yaşam 51 derecelik sıcağa o da dayanamadı
Yaşam

51 derecelik sıcağa o da dayanamadı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:23:00 - 2023-07-25 10:44:22

Nusaybin'de 51 dereceye dayanamayan balkonun camı çatladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölgede termometre 21 dereceyi gösterirken bir evin camı şiddetli sıcağa dayanamayıp çatladı.

Yurt geneli sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Nusaybin ilçesinde İdris Oğuz, çocuklarıyla deney yapmak için evde gölge bir yere termometre bıraktı. Saat 15.00 sularında termometre 51 dereceyi gösterirken saat 16.00 sularında evin balkon camı çatırdama sonrası çatlayarak kırıldı.

Mardin'de son zamanlarda sıcaklar çok yüksek seviyede olduğunu belirten Oğuz, "Ben ve çocuklarım deneme maksatlı gölgeye termometre bıraktık. Saat 15.00 gibi termometre 51 dereceyi gördü. Hava durumunda 43 derece gibi gözükse de biz 51 dereceyi gördük. Güneş penceremize vurduğu için camın önüne sünger koyduk. Saat 16.00 civarı pencereden çıtırdama sesleri geldi. Penceremiz sıcaktan dolayı patladı" dedi.

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