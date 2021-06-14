51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası
İstanbul'da düzenlenen 51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye toplam 32 madalya ile şampiyonayı birinci sırada tamamladı..
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Sahası'nda iki gün süren 51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 9 altın, 10 gümüş, 13 de bronz madalya ile sıralamada birinci oldu.
Romanya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırayı elde etti.
Yarışlarda madalya alan milli atletler dereceleri şöyle:
Altın madalya
800 metre erkekler: Mevlüt Aras-1:52.20
110 metre engelli erkekler: Ayetullah Demir-14.13
Yüksek atlama erkekler: Ali Eren Ünlü-2.14
Cirit atma erkekler: Oğuzhan Usta-68.18
4×100 metre erkekler: Volkan Erdoğan, M.Fatih Göç, Yasin Sosa, Orçun Ünalan-42.08
3000 metre engelli kadınlar: Şevval Özdoğan-10:17.64
Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol-17.21
Çekiç atma kadınlar: Ece Narttürk-54.04
Disk atma kadınlar: Özlem Becerek-56.95
Gümüş madalya
3000 metre engelli erkekler: İbrahim Karateker-9:15.61
1500 metre erkekler: Bahri Doğru-3:53.02
Gülle atma erkekler: Melih Gökalp-18.90
Disk atma erkekler: Enes Çankaya-55.23
Cirit atma erkekler: Muhammet Raşit Kalafat-66.86
100 metre kadınlar: Zülha Armutçu-11.86
1500 metre kadınlar: Hatice Yıldırım-4:25.10
5000 metre kadınlar: Urkuş Işık-17:06.83
100 metre engelli kadınlar: Yaren Yıldırım-14.04
Heptatlon: Ayşenur Çelik
Bronz madalya
5000 metre erkekler: Halil Sade-14:57.64
110 metre engelli erkekler: Musa Bayram-14.68
Disk atma erkekler: Delil Dilovan Bal-53.25
200 metre kadınlar: Simay Özçiftçi-24.57
3000 metre kadınlar: Hatice Yıldırım-9:48.03
400 metre engelli kadınlar: Büşra Altınbaş-1:01.35
3000 metre engelli kadınlar: Pelinsu Şahin-10:40.58
Sırıkla atlama kadınlar: Beyza Baş-3.70
Gülle atma kadınlar: Büşra Hatun Ekinci-14.24
Çekiç atma kadınlar: Beyzanur Bozlak-51.56
Cirit atma kadınlar: Esra Türkmen-50.72
Heptatlon: Hayriye Nur Arı
4×100 metre kadınlar: Semanur Deniz, Beyzanur Seylan, Habibe Okçu, H.Ceren Palalı- 47.34