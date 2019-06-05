501 kalkışla rekor kırıp hizmetiyle bayram etti

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, üst düzey yöneticilerle İstanbul Havalimanı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Ramazan Bayramı tatilinde THY’nin yapacağı seferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Aycı, “Türk Hava Yolları Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek. 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebilir. 2 Haziran itibarıyla bu havalimanındaki 7. haftamızda bir gurur daha yaşadık. 501 kalkış yaparak buranın kalkış rekorunu gerçekleştirmiş olduk. Dün yüzde 85 dolulukla seferlerimizi icra ettik” diye konuştu.

Aycı, başta havalimanı işletmecisi İGA olmak üzere zamanında kalkışta emeği geçen herkese teşekkür etti. Yolcuları elektronik cihazları başta olmak üzere kıymetleri eşyalarını bavullarında taşımamaları konusunda uyaran Aycı, “Kıymetli eşyaların taşınma yöntemleri bellidir. Şirketimizle irtibat kurarak daha farklı yöntemlerle normal valizlerine koymadan taşımalarını rica ediyorum. Elektronik ve ziynet eşyalarına çok dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi. Aycı, operasyonel açıdan bu yıl en yoğun günlerini 1, 2 ve 3 Haziran’da yaşadıklarına dikkati çekerek, yolcularının bayram dönüşlerini de büyük bir heyecanla beklediklerini vurguladı. THY filosuna ilk kez haziran ayı sonunda dahil olmaya başlayacak geniş gövdeli uçak sınıfındaki Boeing 787 Dreamliner uçakların şirkete büyük avantaj sağlayacağını da kaydeden Aycı, “Dreamliner uçakların gelişine çok az kaldı. Bu anlamıyla hepimiz çok heyecanlıyız. Haziranda filomuza katılacak olan bu yeni geniş gövdeli uçaklarımız uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek” ifadelerini kullandı.

THY’nin 2019 yılı birinci çeyrek performansını da değerlendiren İlker Aycı, “Sene sonu bilançosu çıktığında da THY’nin bilinen, alışılan performansını ve başarısını zaten göreceğiz” dedi.

THY Teknik A.Ş, 14 farklı alanda personel alınacak

Türk Hava Yolları dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, çok sayıda personel alımıyla ilgili ilana çıktı. 14 iş ilanı şöyle: Network Güvenlik uzmanı/mühendis, mobile developer, BT sistem uzmanı, BT sistem analisti, tecrübeli BT Network ve güvenlik teknisyeni, tecrübesiz BT Network ve güvenlik teknisyeni, Net Frontend geliştirme uzmanı, net backend geliştirme uzmanı, yazılım test uzmanı, Java uygulama ve altyapı geliştirme uzmanı, veri ambarı ve iş zekası uzmanı, BT son kullanıcı destek teknisyeni, lisanslı uçak bakım teknisyeni, mühendis. Başvurular 1 Temmuz tarihine kadar sürecek.