500’üncü günde evlat nöbetine 1 aile daha katıldı

Hasan Eğrigöz Ankara

2017 yılında Van’da 15 yaşındayken dağa kaçırılan Şaban’ın annesi Begihan ve kardeşi Abubekir Ağa’nın da eyleme katılmasıyla evlatlarını HDP’den isteyen aile sayısı da 186’ya yükseldi.

'Lütfen vatanına geri dön'

Abubekir Ağa, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek "Ağabeyim lütfen vatanına geri dön. Kaçırıldığından bu yana tek bir haber alamadık" dedi. Anne Begihan Ağa da Kürtçe ağıtlar yakarak, HDP'den oğlunu geri getirmesini istedi.

Oğlu Mustafa için evlat nöbetinin ilk gününden beri eylem yapan acılı anne Ayşegül Biçer ise 500 gündür kanser hastalığına rağmen eylemde olduğunu belirterek “Benim oğlum HDP Diyarbakır İl Başkanlığından götürülerek PKK’ya teslim edildi. Benim oğlumu zorla kamera karşısına çıkarıp, kendi isteğiyle dağa çıktığını söylettiler. Benim kapıma çarpı işareti koyup PKK’ya hedef gösterdiler. Yolumuzu kesip tehdit ettiler. Açık penceremden ölüm tehditleri olan mektuplar attılar. Kim ne derse desin, ne yaparlarsa yapsınlar evlatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. 500 gündür burdayız. 5 yıl da geçse 50 yıl da geçse evlatlarımızı almadan bir yere gitmeyeceğiz” dedi.

Van’dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar ise şunları söyledi: “500 gündür süren eylemle bir çok evlat annesine kavuştu. Yüzlerce terörist teslim oldu. Tüm dünya bu zulmü duydu. Acımızı hep içimize gömdük ama artık yeter. HDP’nin bize yaşattığı acıyı onların yüzüne haykırıyoruz. Ama onların yüzümüze bakacak yüzleri yok. Gençler de inanmıyor artık onların yalanlarına. Dağa götürecek kimseyi bulamaz oldular. Bu da bizim bir zaferimizdir” ifadelerini kullandı.