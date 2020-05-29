500 yıllık tarihi caminin avlusunda cuma namazı

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 500 yıllık Emir Şaban Camisi avlusunda cuma namazı kılındı.

500 yıllık Emir Şaban Camisine gelen vatandaşlara Çukurca Belediyesi tarafından maske, seccade verildi. Cuma namazına katılan Belediye Başkanı Ensar Dündar, uzun bir aradan sonra cuma namazını cemaatle kıldıklarını belirterek, “Dün ekiplerimiz tarafından ilçemizin 500 yıllık tarihi camisinin avlusu ve içi ilaçlandı. Bugünde gerekli bütün önlemleri alarak ve belirlenen kurallara riayet ederek İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İl Meclis Üyemiz Hüseyin Yılmaz ve Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Dicle Elçeoğlu ile birlikte vatandaşlara seccade ve maske dağıtık. Cami avlusunda giriş sırasında vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. İleride inşallah daha güzel bir şekilde camilerimizin içinde kılacağımız cemaat namazlarımızın da olacağına inanıyorum” dedi.