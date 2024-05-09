'500 ve 1000 liralık banknot basılacak' iddiası hakkında önemli açıklama!

2.Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1.000 liralık banknotlar basılacak mı sorusuna yanıt verdi. İşte o yanıt.

"Enflasyon Raporu 2024-II"nin tanıtım toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a sorulan sorular içinde en dikkat çekeni ise 500 ile 1000 liralık banknotlar basılancak mı sorusu oldu.Yanıt ne hayır ne de evet oldu.

Fatih Karahan bu soruya, "Analizi değerlendirilecek ona göre hareket edilecek" diye cevap verdi.Karahan şunları Karahan bu soruya ne basılacak ne de basılmayacak yönünde cevap vermesi, yeni banknotlar yolda mı sorusunu da beraberinde getirdi.

Karahan'ın yanıtı şöyle oldu

"Teknik değerlendirmelere göre karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki kupür kompozisyon değişikliğini dikkatle takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız"