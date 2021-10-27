500 Türk yatırımcı Azerbaycan’a çıkarma yapacak

14 Kasım’da başlayacak, 17 Kasım’da sona erecek foruma 500’ü Türkiye’den olmak üzere binden fazla işadamı ve yatırımcı katılacak. IBF’e Kanada, Avrupa, ABD, Ortadoğu, Rusya ve Kuzey Afrika’dan seçkin iş insanları iştirak edecek.



MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, Azerbaycan’a büyük bir iktisadi çıkarma yapacaklarını söyledi. Yarar, “Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde Karabağ’da bir savaş vardı. Azerbaycan halkı 3 bine yakın şehit verdi. Şimdi kurtarılan Karabağ’ın ekonomik kalkınma konusu Azerbaycan’ın bir numaralı gündemi. Biz de kalıcı ekonomik bir bağ kurmak ve köprüler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle 25’inci IBF Zirvesini Azerbaycan’da yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu.



Yarar, IBF için özel bir internet sitesi oluşturduklarını; etkinliğe katılmak isteyenlerin buradan tüm bilgilere ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.