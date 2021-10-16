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Gündem 500 polisle 'Cono'lara baskın!
Gündem

500 polisle 'Cono'lara baskın!

Adana'da 'Cono aşireti' üyesi 30 kişiye, 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:18:00 -
500 polisle 'Cono'lara baskın!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, kurşunlama, gasp ve benzeri suçlara karıştığı iddia edilen Cono aşiretinden aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan mahallesinde 30 adrese, 500 polisin katılımıyla hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin demir kapıları Koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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