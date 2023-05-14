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Siyaset 500 metre oy kuyruğu
Siyaset

500 metre oy kuyruğu

Yeniakit Publisher
2023-05-14 17:07:00 -
500 metre oy kuyruğu

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu önünde oy kullanmak isteyen vatandaşların kuyruğu 500 metreyi buldu.

Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu megakentte oy verme işleminin başladığı 08.00'den itibaren seçmeler demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gelmeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kent genelinde belirlenen okullara vatandaşlık görevini yapmak için gelen seçmenler, binaların önlerinde ve çevresinde yoğunluğa neden oldu. Bazı okulların girişlerinde ve sandıkların bulunduğu sınıfların önlerinde ise kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, Maltepe'deki okullara oylarını kullanmak için sabah saatlerinde ulaştı. Katılımın yoğun olduğu gözlenen ilçede vatandaşlar oylarını kullanmak için sınıfların önlerinde sıraya girdi. Emniyet önlemlerinin de alındığı okullarda oylarını kullanan yaşlı ve engellilere görevliler yardımcı oldu.

Pendik ve Gaziosmanpaşa'da oy kullanan vatandaşlar, okulların bahçelerinde ve koridorlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların, engelli yakınlarını oy kullanması için tekerlekli sandalye ile okullara getirdikleri görüldü.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, Beyoğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli bir sandık başkanı hakkında seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmak istediği gerekçesiyle işlem başlatıldı. Hakkında tutanak hazırlanan şüphelinin sandık kurulu başkanlığı görevinin de iptal edildiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu önünde oy kullanmak isteyen vatandaşların kuyruğu okul dışına uzadı.

Oy vermek için sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

Uzun süredir kuyruk olduğunu söyleyen Samet Camas, "Kuyruk 400-500 metre kadar var. İçeride kuyruk katlara dağılım olunca azalıyor. Girişte bir yoğunluk var." diye konuştu.

Yıldıztabya Caddesi'ndeki kuyruk yaklaşık 3 saatte eridi.

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