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500 komiser yardımcısı alınacak! İşte şartlar...

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) emniyet mensupları arasından 50'si kadın 500 komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:08
500 komiser yardımcısı alınacak! İşte şartlar...

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2018 yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için emniyet mensubu adaylar arasından 50 kadın, 450 erkek olmak üzere 500 komiser yardımcısı alımı yapılacak.

Meslekte fiilen 2 yılı dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları başvuruda bulunabilecek.

Ön başvurular, 26 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

Sınav tarihi ve yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Adaylar, sınav başvuru ücreti olarak 200 lirayı ilgili bankaya yatıracak.

Adaylarda aranan diğer şartlara Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:08
  1. Polis Akademisi Başkanlığı
  2. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
  3. PAEM
  4. Personel Bilgi Sistemi

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