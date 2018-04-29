500 büyük hizmet ihracatçısı belirleniyor

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’nın 3.’sü için başvuru etabı başlıyor. Başvurular http://www.tim.org.tr/tr/500.html linkinden alınıyor.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya hizmet ticaretinin 4,8 triyon doları bulduğunu kaydederek, “Bu alanda ülkemiz için büyük fırsatlar var. Nitekim 2017 yılında hizmet ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artış ile 43,6 milyar dolara ulaştı” dedi.

BAŞVURU SAYISI ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamındaki 500 firmanın 2016 yılında 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Büyükekşi, “Bu rakam Türkiye’nin hizmet ihracatının yüzde 49’una tekabül ediyor” diye konuştu.

Büyükekşi son iki yılda başvuru sayısındaki artışla birlikte araştırmaya konu hizmet ihracat rakamının da arttığını vurguladı.