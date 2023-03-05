500 bin TL'lik altında kaçan hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Bakırköy’de bir evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kaçma anı kameraya yansıdı.

Bakırköy Basınköy Mahallesi’nde 1 Mart günü bir eve giren hırsız, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkalini tespit etti. Görüntülerde birçok farklı suçtan suç kaydı bulunan E.Ç.'nin evden çıkarak Florya istikametine doğru uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin bir taksi durağından ticari taksiye bindiğini ve Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde taksiden inip buradaki ikametine geçtiğini tespit eden polis, 2 Mart günü adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çalıntı ziynet eşyalarının yanı sıra 15 gram uyuşturucu madde ve 3 adet dolu fişek ele geçirilirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten E.Ç., “evden hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 3 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.